Москва, 26 августа, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Советник президента России Сергей Глазьев письменно ответил «именующему себя генпрокурором Украины» Юрию Луценко, приславшему ему вызов на допрос по подозрению в совершении особо тяжких преступлений против национальной безопасности Украины. Скан письма Глазьев опубликовал 26 августа на своем сайте.

topwar.ru Виктория Нуланд в окружении участников государственного переворота на Украине

В письме советник президента России напомнил Луценко о том, что 21 февраля 2014 году на Украине произошел государственный переворот и насильственный захват власти, поэтому все законы и постановления, принятые Верховной Радой Украины после этой даты, включая назначения высших руководителей государства, являются антиконституционными и преступными, поэтому на территории Украины нет легитимных органов власти, включая генеральную прокуратуру.

В связи с этим Глазьев считает, что у Луценко нет законных полномочий для возбуждения уголовных дел и вызова на допрос, а свое подчинение требованиям Луценко советник российского президента считает актом соучастия в преступных действиях узурпаторов власти.

Напомним, 22 августа Луценко заявил, что Сергей Глазьев, министр обороны России Сергей Шойгу и еще 16 представителей верховной власти и руководства ВС России объявлены на Украине в розыск. Луценко подозревает их в особо тяжких преступлениях «против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка». С помощью курьерской службы доставки и электронной почты вышеуказанным российским должностным лицам доставлены письменные уведомления о подозрении и повестки с вызовом для проведения следственных действий.