Ярославль, 26 августа, 2016, 20:11 — ИА Регнум. 26 августа Избирательная комиссия Ярославской области рассмотрела жалобу кандидата в депутаты Государственной Думы от партии «Родина» по 194 одномандатному округу Андрея Воробьева на его конкурента от партии «Единая Россия» Александра Грибова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. В своей жалобе Андрей Воробьев указал на то, что Александр Грибов распространяет информационный бюллетень «Вместе мы победим. Вперед», в котором приведено 9 высказываний разных людей, создающих положительный образ кандидата Грибова. Данный информационный бюллетень не был оплачен с избирательного счета кандидата, и был издан без уведомления избирательной комиссии.

Рассмотрев жалобу, Избирательная комиссия Ярославской области постановила направить в УМВД по Ярославской области представление о пресечении распространения данного материала.