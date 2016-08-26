Москва, 26 августа, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало необоснованными и голословными претензии США к Москве в связи с внезапной проверкой боеготовности Вооруженных сил РФ. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недоверие

МИД РФ напоминает, что зарубежные партнеры России были в полном объеме проинформированы о внезапной проверке боеготовности ВС РФ, осуществленной по линии министерства обороны России. Были даны все необходимые пояснения.

«Россия неукоснительно соблюдает все свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями, включая Венский документ», — подчеркивает МИД РФ.

На Смоленской площади призвали США не делать из российских военных учений каких-либо проблем, а сосредоточиться на работе с Киевом по выполнению Минских соглашений.

Напомним, официальный представитель министерства обороны США Мишель Балданза заявила, что США крайне озабочены внезапной проверкой боеготовности ВС РФ. Она подчеркнула, что Вашингтон надеется на соблюдение Москвой своих обязательств перед соседями в сфере контроля над вооружениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа в 7:00 по московскому времени началась внезапная проверка боеготовности войск Центрального, Южного и Западного военных округ с привлечением сил Северного флота, ВДВ, ВКС. Учения завершатся 31 августа.