Сочи, Краснодарский край, 26 августа, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Знаменитому дрессировщику, народному артисту СССР Мстиславу Запашному в сочинской больнице №3 сделали экстренную операцию, сообщает пресс-служба администрации города.

zapashnyi.ru Мстислав Запашный

В медицинское учреждение знаменитый дрессировщик был доставлен с защемлением грыжи. После экстренной операции он находится в состоянии средней тяжести. В данный момент артист находится в реанимации, чувствует себя хорошо. Врачи заявляют, что если все пойдет по плану, то через семь-десять дней Мстислав Запашный будет выписан из больницы.

Напомним, Мстислав Запашный — советский и российский дрессировщик хищных животных и цирковой режиссер. С мая 2003 года по декабрь 2009 года занимал пост генерального директора Росгосцирка.