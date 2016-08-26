В суперфинале Евролиги Россия выиграла у Португалии
Катания, Италия, 26 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Второй тур суперфинала Евролиги по пляжному футболу принёс следующие результаты:
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Пляжный футбол
Группа «A»
- Беларусь — Германия 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)
- Испания — Украина 5:7 (2:2, 3:3, 0:2)
Группа «B»
- Россия — Португалия 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, доп 1:0)
- Швейцария — Италия 5:7 (1:2, 1:1, 3:4)
Завтра, 27 августа, определятся участники решающих матчей. Победители групп сыграют в финале и т.д. Россия займёт первое место в группе, если не проиграют в последнем матче Швейцарии, занимающей сейчас последнее место. В Группе «A» первое место досрочно заняла команда Украины.