Париж, 26 августа, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Государственный совет Франции отменил запрет на ношение «буркини» — купальные костюмы для женщин, исповедующих ислам, который был введен в одной из коммун на юге Пятой республики. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает AFP.

Montse PB Мусульманка

Сообщается, что высший орган административной юстиции Франции постановил, что запрет на ношение «буркини» является нарушением основополагающим прав и свобод граждан.

«Гибрид» бикини и мусульманской бурки, популярный у жительниц Франции, исповедующих ислам, стал темой общенациональной дискуссии после запрета купальника в Ницце. Власти города посчитали неуместным нахождение на пляжах города женщин в «буркини» после терактов в прошлом месяце, ответственность за которые взяло на себя «Исламское государство» (организация, запрещенная в России). Вслед за Ниццей запрет на «буркини» ввели ещё несколько городов во Французской Ривьере.

Правозащитные организации Франции выразили протест против решений местных муниципалитетов, по стране прошли уличные акции феминисток и мусульман.

Запрет «буркини» уже стал одной из тем предстоящей выборной кампании во Франции. Так, 25 августа ИА REGNUM сообщало о заявлении бывшего президента Франции Николя Саркози, который снова собирается баллотироваться на высший государственный пост. Саркози, выступая перед своими сторонниками, назвал «буркини» «провокацией исламистов» и заявил о готовности запретить мусульманский купальник на всей территории Франции в случае победы на выборах президента.