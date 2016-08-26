Барвиха, Московская область, 26 августа, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Сегодня ряд СМИ опубликовал информацию о том, что в подмосковной Барвихе якобы вскрылись факты массовой прописки людей перед выборами 18 сентября. Однако как корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель территориальной избирательной комиссии Одинцовского района Александр Игнатов, после проверки удалось выяснить, что эта информация не соответствует действительности.

Андрей Суриков Платформа Барвиха

По словам Игнатова, после появления этой информации в публичном пространстве ТИК района отправил запрос в МВД с просьбой прояснить ситуацию. В МВД информацию о массовой прописке людей опровергли.

«Действительно, мы читали публикации в СМИ и в связи с этим обратились в управление МВД, которое сейчас занимается миграционным учетом, с просьбой уточнить данные о регистрации на территории Барвихинского поселения. Нам сообщили сведения о том, что убыло с 1 мая по нынешний момент больше, чем прибыло. В частности, 215 человек снято с учета и 78 человек зарегистрировано. Эти данные подтверждаются и нашими сведениями. Количество убывших избирателей значительно превышает количество прибывших. Так, информация, которая говорит о том, что там идет массовая регистрация, не соответсвует действительности», — пояснил Игнатов.

Он также отметил, что ТИК планирует уделять больше внимания уточнению списков избирателей в Барвихинском.

«Будем также просить участковые комиссии дополнительно уточнять сведения об избирателях. Если люди выбыли и по какой-то причине в списках остались, чтобы это было устранено до дня голосования. Эту работу будем проводить. Помимо этого будет создана рабочая группа с привлечением жителей и кандидатов для сверки списков избирателей и для особого контроля», — заключил собеседник агентства.

Отметим, что по информации МП № 8 отдела по вопросам миграции ГУ МВД России «Одинцовское», которое обслуживает сельское поселение Барвихинское, в период с 1 июня 2016 года по 26 августа 2016 года прописку в сельском поселении Барвихинское получило 78 человек. При этом, по данным за аналогичный период с 1 июня по 26 августа 2016 года выписано было 215 человек. Кроме того, по данным за аналогичный период 2014 и 2015 годов в Барвихинском сельском поселении прописку получили 96 и 94 человека соответственно.

Напомним, 6 апреля в Барвихинском стартовало досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет депутатов, которое должно было продлиться до 23 апреля. Однако 16 апреля в ряде СМИ появилась информация о том, что голосование проходит с нарушениями. На одном из участков был зафиксирован подвоз избирателей. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поручила оказать помощь Мособлизбиркому в проведении выборов в поселении Барвихинское и пообещала, что не допустит «второй Барвихи». Глава областной Избирательной комиссии Ирина Коновалова, в свою очередь, сообщила, что лично примет участие в проверке списка избирателей в этом поселении. «Мособлизбирком продолжит держать на контроле выборы в подмосковной Барвихе. Задача стоит одна: сделать так, чтобы они прошли честно и открыто», — заявила Коновалова.