Курск, 26 августа, 2016, 19:14 — ИА Регнум. В Курске возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора организации, подозреваемого в невыплате заработной платы работникам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, 37-летний генеральный директор ООО «ЖКХ» за два месяца задолжал сотрудникам 1,5 миллиона рублей.

Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Дело №21: Без ножа и кастета. Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

По версии следствия, с 1 января 2015 года по 16 июня 2016 года гендиректор больше двух месяцев не выплачивал заработную плату отдельным работникам организации, а другие получали зарплату, не дотягивающую до установленного законодательством минимального размера оплаты труда. В итоге задолженность организации по заработной плате перед сотрудниками составила более 1,5 миллионов рублей.

В отношении должностного лица было возбуждено дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда».

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное разбирательство проходит и в отношении ООО «ЖилкомСервис». С 1 апреля по 31 июля 2016 года фирма не выплачивала десяти своим работникам всю зарплату, а нескольким не платила вообще. Накопившийся долг составил более четырех миллионов рублей.