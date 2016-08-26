Киев, 26 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Украина готова идти на компромиссы в гуманитарном блоке Минских соглашений, в частности в вопросах обмена «заложниками». Об этом 26 августа на брифинге в Минске заявила первый зампредседателя Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Что посеешь

По словам Геращенко, Киев готов принять соответствующее законодательство, чтобы изменить меру пресечения сторонникам ДНР/ЛНР для обмена украинских граждан.

«В гуманитарном блоке Минских соглашений мы готовы к компромиссам ради двух целей: первое — это освобождение всех заложников, незаконно удерживаемых как в тюрьмах на «оккупированных» территориях, так и в тюрьмах Российской Федерации. Также мы настаиваем на беспрепятственном доступе гуманитарных международных миссий на всю территорию конфликта. Сегодня, по информации СБУ, которой мы пользуемся при работе гуманитарных групп, в этом ужасном списке, которые незаконно удерживаются 107 человек — это военные и гражданские на «оккупированной» территории, и девять человек удерживаются в тюрьмах Российской Федерации. Главной проблемой, с которой мы сталкиваемся в гуманитарной подгруппе — необходимость знать местоположение этих людей. Когда ты знаешь, где находится человек, легче бороться за его освобождение», — сказала Геращенко.

Вместе с тем, политик полагает, что переговоры по обмену заложниками необходимо вести напрямую с Российской Федерацией.

«Всегда очень важно вести диалог и говорить о решении проблемы с тем, кто может ее решить, то есть с зачинщиками. Зачинщики, в данном случае РФ. Ключ к решению всех проблем он сегодня находится не в Донецке, не в Луганске, а в Москве и Кремле», — рассказала Геращенко.

Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер также заявила о работе по освобождению заложников.

«Ради того, чтобы 107 человек смогли вернуться к своим близким, Украина готова идти на серьезные компромиссы. Мы требуем немедленно освободить граждан и выступаем против шантажа по этому вопросу: амнистия касается иного пункта Минских соглашений, и его решение никак не связано с освобождением людей», — отмечает она. Олифер заявила, что украинская сторона вновь требует допуска международных гуманитарных организаций к пленным.

Напомним, сегодня в Минске прошли заседания четырех подгрупп (политической, экономической, гуманитарной и по вопросам безопасности) в рамках Трехсторонней контактной группы. Итоги работы сегодняшней работы планируется подвести на заседании Контактной группы по мирному урегулированию конфликта.