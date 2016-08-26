Баку, 26 августа, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Посол Ирана в Азербайджане опроверг информацию о наличии соглашения об экспорте газа из ИРИ в Грузию через Армению.

radioazadlyg.org Посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин

На данный момент не существует никакого соглашения об экспорте газа из Ирана в Грузию. Об этом в интервью азербайджанскому агентству Trend заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, комментируя информацию в иранских СМИ о подписании контракта на поставку иранского газа в Грузию через Армению.

По словам посла, любые новости в средствах массовой информации, связанные с этим вопросом, не основываются на официальных заявлениях и отражают личные идеи авторов.

Ранее заместитель министра энергетики Грузии Марика Валишвили также заявила Trend, что грузинское правительство не заключило контрактов на поставку иранского газа.

Некоторые иранские СМИ сообщили со ссылкой на министра нефтяной промышленности страны Бижана Намдара Зангане, что Иран заключил соглашение об экспорте иранского газа в Грузию через Армению.

«Арминфо» напоминает, что иранский министр по итогам встречи с министром энергетики и природных ресурсов Армении Левоном Йоляном заявил, что ИРИ планирует увеличить экспорт природного газа в Армению с 1 млн кубометров газа в сутки до 3 млн кубометров до 2019 года. «Конечно, Армения — небольшой потребитель, — отметил министр, — но может открыть важный путь для экспорта газа из Ирана».

Сообщалось, что пробный экспорт газа в Грузию через Армению Иран планируется провести в течение ближайших нескольких месяцев и, что уже имеется базовое соглашение между Ираном и Грузией по импорту газа через территорию Армении.

На основании этих договоренностей 4 августа правительство Армении приняло решение о создании ЗАО «Энергаимпекс» со 100% государственным присутствием, которая займется вопросами закупок иранского газа в Армении. По словам министра энергетики и природных ресурсов Левона Йоляна, данное решение обусловлено отсутствием на территории Армении какой-либо структуры правомочной осуществлять закупки природного газа и электроэнергии из других стран, в частности, из ИРИ, а также для организации экспорта энергоресурсов в другие страны. «Создание компании восполнит данный пробел», — отметил Йолян.

В 2004 году правительство Армении инициировало строительство газопровода «Иран — Армения» с целью расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Газопровод протяженностью 113 км был открыт в 2007 году. Его мощность составляет 2,3 миллиарда кубометров в год. Сейчас Иран поставляет в Армению ежегодно около 370 млн кубометров, а в дальнейшем после ввода в эксплуатацию двух новых блоков ТЭЦ в Ереване и Ванадзоре поставки могут вырасти до 1,2 млрд кубометров. В начале января директор Национальной компании по экспорту газа министерства нефти Ирана Али Реза Камели заявил, что ИРИ и Грузия достигли предварительной договоренности по вопросу экспорта иранского газа в Грузию через территорию Армении. Камели заявил, что планируется ежегодно экспортировать в Грузию до 500 млн кубометров. Как тогда заявил Али Реза Камели, договоренность является долгосрочной.