Москва, 26 августа, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Арестованный на два месяца за захват заложников в центре Москвы Арам Петросян отказался от приема пищи после того, как Пресненский суд столицы не удовлетворил его просьбу о домашнем аресте, сообщает агентство «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа полиции по освобождению захваченного «Ситибанка»

Петросян заявил, что с 26 августа он объявляет сухую голодовку. Ранее он настаивал на том, что не является преступником, просил о домашнем аресте для того, чтобы иметь возможность ухаживать за больной матерью. Тем не менее следствие высказалось категорически против, настаивая на изоляции Петросяна от общества.

Напомним, вечером 21 августа в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы ворвался мужчина, угрожавший взорвать самодельную бомбу. В помещении банка в это время находились четыре человека. Тем же вечером мужчина отпустил всех заложников и сдался полиции. Им оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян, который заявил, что таким образом пытался привлечь внимание к проблемам разорившихся бизнесменов.

Теперь Петросян обвиняется в совершении тяжкого уголовного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.