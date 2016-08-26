Оренбург, 26 августа, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Остался день до открытия самого масштабного культурного события в Оренбурге — IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». На семь дней Оренбург станет эпицентром одного из самых актуальных и молодых кинофестивалей в России — IX Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард», который пройдет в период с 27 августа по 2 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области.

Пресс-служба кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Награда международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»

Основными конкурсами станут уже ежегодные программы: Международная и российского кино «Сплетенные параллели». Торжественная церемония открытия состоится в комплексе «Оренбуржье». Выбор такой большой площадки обусловлен все возрастающим интересом со стороны зрителей к культурному событию.

В первой половине дня 27 августа в ледовом дворце «Звездный» скрестят клюшки сборная Оренбуржья по хоккею и звезды российской киноиндустрии. На лед выйдут легенды мирового хоккея Василий Первухин, Владимир Голиков, Павел Соколов. В одной команде со звездами «игры века» в жаркую борьбу вступят известные артисты театра и кино Сергей Горобченко, Иван Дубровский, Павел Трубинер, Денис Матросов. Оренбургскую команду планирует возглавить министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов.

Предвосхитит открытие IX Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» ставшая уже традиционной звездная дорожка, по которой пройдут гости и участники кинофестиваля. Церемонию открытия вести будут всенародно любимые актеры Екатерина Гусева и Данила Дунаев.

По традиции, на открытии фестиваля вручается первый приз — сарматский лев «За вклад в киноискусство». На этот раз его получит народный артист России Сергей Шакуров. Заслуги еще двух кинодеятелей отметят на церемонии закрытия — наград удостоены народная артистка России Лариса Удовиченко и один из самых значимых продюсеров австрийского кино Файт Хайдушка.

По завершении церемонии на площади выступит группа экс-вокалиста «Агаты Кристи» Вадима Самойлова. Завершится праздник фейерверком.

Впервые для кинопоказов под открытым небом в рамках фестиваля будут задействованы сразу две площадки: парк семейного отдыха «Тополя» и выставочный комплекс «Салют, Победа!».

Благодаря новому другу фестиваля — Благотворительному фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» — в кинотеатре «Сокол» Сергей Безруков представит фильм Анны Матисон «После тебя», а актер театра и кино Артур Смольянинов презентует новый проект «Кинопоэзия» в клубном комплексе «Яр». Второй год подряд кинотеатр «Сокол» приглашает на творческий вечер оренбургского драматурга Алексея Саморядова.

27 августа в Оренбурге состоится первая Всероссийская акция «Ночь кино», участие в которой подтвердили учреждения культуры области: Областная библиотека им.Н.К. Крупской, Музей изобразительных искусств, Губернаторский краеведческий музей и Институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

Закрытие Международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и Авангард» пройдет в Оренбургском драматическом театре 2 сентября. Отдельным подарком для гостей и участников станет концерт Уфимского симфонического оркестра, который привезет программу «SOUNDTRACK по-русски».

В фестивальные дни оренбуржцы и гости города смогут посмотреть более 50 кинолент из 24 стран, а участниками киносмотра станут более 200 звезд зарубежного и российского кино.

Генеральный директор Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Елена Белова отметила: «Об этом фестивале пишет зарубежная пресса. Он уже стал известен во всем мире, благодаря гостям, которые приезжали за все девять лет его существования. В этом году оренбуржцы увидят фильмы, которые в России еще не видели».