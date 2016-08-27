Чебоксары, 27 августа, 2016, 18:15 — ИА Регнум. В Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития за I полугодие. На открытой площадке — во Дворце детского и юношеского творчества — была собрана вся региональная элита. Ключевым выступлением стал внушительный и обстоятельный отчёт главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, где центральной темой стала бюджетная политика города. Проблема межбюджетных отношений, в последнее время сотрясавшая информационное поле и кабинеты чиновников, конкретизировалась в цифрах и фактах. По подчеркнутой аполитичности и обилию аргументированных цифр и сумм доклад сити-менеджера конкурировал с традиционными отчётами министра финансов. Дотошность до мелочей в основных темах и проблемах городского хозяйства только добавляло очков технократу и хозяйственнику, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Глава управления Роспотребнадзора Надежда Луговская, глава Чебоксар Леонид Черкесов, глава Чувашии Михаил Игнатьев, сити-менеджер Алексей Ладыков, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев

Предваряя выступление, Алексей Ладыков проявил политическую зоркость, отметив, что «Чебоксары следуют курсу, взятому главой Чувашской Республики, на создание конкурентоспособного региона, комфортного для бизнеса и привлекательного для инвестиций». «Мы начали 2016 год с ускорения мобилизации внутренних резервов, активизировали поиск и реализацию новых подходов к эффективности муниципального управления для решения главной задачи — повышение качества жизни горожан», — сказал градоначальник. Всем своим отчётом Ладыков демонстрировал, что представляет интересы жителей города и радеет за столицу республики. По сути, из небытия снова вернулся вопрос «статуса столицы», хотя данное словосочетание ни разу никем не произносилось.

Как живут чебоксарцы

Один из главных результатов работы — демографический рост на протяжении последних шести лет, отметил градоначальник. Сегодня численность столичного населения достигла 493 тыс. человек, уровень рождаемости почти вдвое превышает смертность. Создание комфортных условий для проживания на территории столицы Чувашии приводит к естественной миграции из районов республики. И как следствие, рост потребности в детских садах — на 300 мест ежегодно, что сопоставимо одному детскому саду.

Средняя зарплата (без учёта субъектов малого бизнеса) выросла в I полугодии на 6%, составив 27 тыс. рублей. Вместе с тем по данному показателю Чебоксары находятся на предпоследнем месте среди административных центров Поволжья. Уровень безработицы составил 0,88% (2655 человек). При этом часть работающего населения давно знакома с таким понятием, как режим неполной занятости. Одной из проблем напряжённости на рынке труда является ситуация вокруг концерна «Тракторные заводы», на трёх городских предприятиях которого из 6,7 тыс. работников свыше 5 тыс. трудятся в режиме неполной занятости.

Об уровне жизни говорят налоговые поступления в бюджет, которые в I полугодии возросли на 7,6% и достигли 1,1 млрд рублей. Из них поступления от НДФЛ увеличились почти на 3%, превысив 642 млн рублей. Город усилил работу по ликвидации неформальной занятости — в кризис кто-то уходит в «тень» и предпочитает «серые» зарплаты.

«Мы ходим по квартирам и рынкам, швейным и строительным площадкам, требуем у перевозчиков заключения трудовых договоров с водителями маршруток», — сказал Алексей Ладыков. По его словам, выявлено около 5 тыс. нелегальных работников, из них с 4 тыс. работниками заключены трудовые договоры, около 400 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В бюджет дополнительно поступило налогов на сумму около 4 млн рублей.

Донор бюджета Чувашии

Столичный бюджет продолжает расти, Чебоксары являются главным налоговым донором для региональной казны. В I полугодии поступление доходов возросло на 14% (на 480 млн рублей), достигнув 3,89 млрд рублей. В том числе собственные доходы увеличились на 5% — до 1,7 млрд рублей. Израсходовано 3,86 млрд рублей.

Более впечатляющие цифры — налоговые поступления до распределения в бюджеты других уровней. В I полугодии от городских налогоплательщиков поступило 12,1 млрд рублей, из них почти 6,5 млрд рублей ушли в республиканский бюджет, обеспечив ему 65,4% от общего объема налоговых поступлений республики. Ещё 4,5 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет. В результате в бюджете Чебоксар осталось всего 1,1 млрд рублей.

По словам Алексея Ладыкова, часть средств, перечисленных в бюджет Чувашии, обеспечивает ряд социальных обязательств в виде строительства и содержания медицинских, спортивных, культурных учреждений, а часть средств (в виде межбюджетных трансфертов) возвращается в бюджет города. Так, в 2015 году из 19 млрд рублей, поступивших в республиканский бюджет, в Чебоксарах было собрано 13 млрд рублей, из них в виде межбюджетных трансфертов вернулось в город только 4 млрд рублей.

Для увеличения доходной части городской казны глава администрации Чебоксар попросил региональные власти увеличить норматив отчислений НДФЛ с 22% до 30%, что напрямую сказывается и на объёме налоговых доходов на душу населения: по данному показателю Чебоксары занимают предпоследнее, 13 место в Поволжье (4,7 тыс. рублей на 1 человека). Также было озвучено предложение пересмотреть методику распределения средств Дорожного фонда Чувашии, 40% которого формируется за счёт столичных автовладельцев, при этом в городскую казну возвращается только 23%.

Муниципальный долг

Являясь основной обеспечительной базой бюджета республики, Чебоксары имеет самый большой муниципальный долг, который за последние 5 лет увеличился почти вдвое и достиг 1,9 млрд рублей. К началу 2017 году он прогнозируется в размере 2,2 млрд рублей (71,7% к собственным доходов).

«В связи с чем финансирование дополнительных расходов за счет средств бюджета города Чебоксары, при всех существующих и возможных резервах, становится труднореализуемым», — честно констатировал Алексей Ладыков.

Для исполнения бюджетных обязательств 2016 года необходимо дополнительно 643 млн рублей, из них наибольшие суммы требуются на капитальный ремонт, содержание дорог (около 350 млн рублей) и реализацию адресной инвестпрограммы (144 млн рублей).

Сколько стоит долг

Чебоксары, которые формируют доходную бюджетную политику Чувашии, ожидают и равноценного внимания, поддержки и понимания со стороны регионального бюджета. Для погашения муниципального долга и покрытия дефицита бюджета, столица по максимуму использовала дешёвые бюджетные кредиты (по ставке 0,1% годовых): из федерального бюджета Чебоксары получили 300 млн рублей (1/12 объёма собственных доходов), из республиканской казны — 54 млн рублей сроком на 9 месяцев. И если на уровне федерации это — финансовый «потолок», то регионам даны полномочия по увеличению кредитного лимита муниципалитетам, в связи с чем Чебоксары попросили решить данный вопрос через соответствующее постановление правительства.

По словам Алексея Ладыкова, «эти суммы и сроки не позволяют эффективно обслуживать» муниципальный долг. В итоге город вынужден брать коммерческие кредиты, ставки по которым за три года возросли с 7% до 12,5%.

В результате получается шокирующая финансовая картина. Расходы Чебоксар на обслуживание муниципального долга в 2015 году составили 8 копеек на 1 рубль. А в I полугодии 2016 года на обслуживание 1,6 млрд рублей город потратил 95 млн рублей — это столько же, сколько потрачено республикой на обслуживание госдолга в 12,9 млрд рублей (105,5 млн рублей). Хотя республиканский долг выше муниципального в 8 раз.

«Поэтому для уменьшения расходов по обслуживанию муниципального долга убедительно прошу увеличить размер предоставляемого бюджетного кредита из республиканского бюджета с 54 млн до 500 млн рублей с внесением соответствующих изменений в республиканский бюджет», — сказал Алексей Ладыков.

Читайте также: Чувашии заместили коммерческие кредиты на бюджетные

Отметим, что Чувашия также наращивала государственный долг — в прошлом году с нарастанием кризисных явлений ухудшающуюся ситуацию спасло федеральное правительство, которое приняло решение облегчить участь регионов и заместить дорогостоящие коммерческие кредиты бюджетными. В результате 62% госдолга (или 8,8 млрд рублей) составляют бюджетные кредиты, расходы республики на обслуживание госдолга в 2015 году составили 355 млн рублей, то есть около 3 копеек на 1 рубль.

Должники

Долги по аренде (земля, недвижимость, движимое имущество) с начала года выросли с 287 млн до 312 млн рублей, в том числе задолженность ООО «Коммунальные технологии» (КТ) составила 43,1 млн рублей. В связи с чем поданы иски о взыскании суммы долга (суд выигран, решение обжалуется) и на расторжение договора аренды сетей с КТ. Более 80 млн рублей должны предприятия, признанные банкротами, а также крупные должники, имеющие потенциальную возможность оплатить, но «которые целенаправленно уклоняются от платежей».

Ещё один важный для города вопрос — это своевременные расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы, где опять в числе должников — КТ, задолжавшее газовикам 662 млн рублей. «Учитывая финансовое состояние «Коммунальных технологий», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» намерено переложить данное обязательство на бюджет города Чебоксары путем понуждения в судебном порядке заключить на 2016 год муниципальный контракт поставки газа на 793 млн рублей, с последующей полной оплатой. С данной позицией мы не согласны, так как КТ получают плату от своих потребителей и обязаны оплачивать поставленный газ самостоятельно и в полном объеме. Поставщик газа через суд пытается навязать городу поручительство по долгам третьих лиц», — подчеркнул Алексей Ладыков.

Глава администрации также напомнил, что ранее мэрии были предъявлены долги прошлых лет, связанные с банкротством МУП «Коммунальный комплекс», в сумме 318 млн рублей: «Мы отстояли интересы города в суде, решение вступило в силу на этой неделе, бюджетные средства удалось сохранить».

Экономика и социальная сфера

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без учёта малого бизнеса), за январь-июнь 2016 года составил 35,8 млрд рублей, или 107,1% к соответствующему периоду прошлого года, индекс промпроизводства — 98,8%. Увеличили объем промышленного производства предприятия электротехнического кластера и пищевой промышленности, в числе которых АО «Акконд», АО «Завод им. Чапаева», ООО НПП «Экра», ЛВЗ «Чебоксарский», ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация». Снизили объем производства предприятия концерна «Тракторные заводы» (более 600 млн рублей), ОАО «ВНИИР», предприятия строительного комплекса, ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов», ООО «Фирма «Старко» и ряд других.

Застраиваются 15 новых микрорайонов общей площадью 4 млн кв. метров жилья, за полугодие введено более 140 тыс. кв. метров (47% к плану). В городе ведется строительство школы на 1100 ученических мест в микрорайоне «Гладкова», до конца года будет начато строительство школы в микрорайоне «Волжский-3» и детсада в Альгешево.

«Создание комфортных условий для проживания на территории столицы Чувашии приводит к естественной миграции из районов республики. И как следствие, рост потребности в детских садах — на 300 мест ежегодно, что сопоставимо одному детскому саду. Поэтому, несмотря на завершение федеральной программы по строительству детских садов, в рамках которой мы создали более 11 тыс. дополнительных мест, мы продолжаем строить детские сады в рамках федеральной программы «Жилище». В 2017 году мы создадим еще 500 мест в трех детских садах», — сказал Алексей Ладыков.

Инвестиционные проекты

По словам руководства города, в настоящее время в Чебоксарах реализуется 47 коммерческих инвестиционных проектов на общую сумму более 24 млрд рублей. В рамках реализации инвестпроектов в 2016 году планируется создание 1,3 тыс. новых рабочих мест, в 2017—2018 годах — около 4 тыс. новых рабочих мест.

В городе будут выделены земельные участки для реализации трех приоритетных инвестиционных проектов — ОАО «НПП «Бреслер» (сумма инвестиций — 188,5 млн рублей, планируется создание 155 рабочих мест), ОАО «Букет Чувашии» (объём инвестиций составит 312,5 млн рублей, предполагается создание 150 рабочих мест) и ОАО «Чувашторгтехника» (50 млн рублей, планируется создать 150 рабочих мест). Кроме того, продолжается строительство Индустриального парка (I и II очереди), где общий объём инвестиций в основной капитал к 2020 году прогнозируется в сумме не менее 2,5 млрд рублей и предполагается создание около 1 тыс. новых рабочих мест.

Дороги и ЖКХ

В текущем году всего на дорожное хозяйство будет направлено более 1,6 млрд рублей, из них из муниципального — 761 млн рублей. В муниципальной собственности находится 486 км городских дорог, из них 196 км дорог общего пользования с твёрдым покрытием.

Муниципальные власти обратились с просьбой к региональной администрации увеличить средства на ремонт дорожного покрытия (ежегодно требуется 500 млн рублей на замену 400 тыс. кв. метров), дворовых территорий (нужно 150 млн на оставшиеся 1200 дворов) и пересмотреть методику предоставления средств из Дорожного фонда, 40% которого формируется за счёт автовладельцев Чебоксар (городу выделяют из фонда 23%).

«Особую озабоченность» вызывают вопросы благоустройства частного сектора, где асфальтировано только 39 улиц из 300. На это необходимо 800 млн рублей. Тревожит и состояние лифтового хозяйства: из 3174 лифтов 224 (7% от общего количества) достигли предельного срока эксплуатации и требуют замены в ближайшее время, при этом их ремонт предусмотрен программой в поздние сроки.

Отдельная тема — капремонт. В республиканскую программу капитального ремонта на 2014−2043 годы включены 1910 домов (всего в городе 2485). С 2015 года собираемость взносов на капитальный ремонт в Чебоксарах имеет положительную динамику: в начале 2015 года показатель составлял 35%, к концу года возрос до 66%, в настоящее время достиг 75%. По краткосрочному плану 2015−2016 годов в текущем году выполняется капитальный ремонт в 145 домов на 339 млн рублей (в настоящее время работы выполнены на 87%), до конца года планируется ремонт еще в 67 домах на сумму 228 млн рублей (план 2016 года).

Хладнокровное выступление Алексея Ладыкова выслушали не менее хладнокровно. По пересмотру методик расчётов министром финансов Чувашии Светланой Енилиной было сухо сказано, что все трансферты — в рамках бюджетного кодекса, глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал решать всё в рабочих кабинетах и не политизировать тему. Глава Чебоксар Леонид Черкесов, уже видящий себя в думском кресле, отмолчался, сказав только, что правительство и так всячески во всём помогает. Ладыкову только оставалось стиснуть зубы. И работать.