Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Специалисты Росприроднадзора по СЗФО выехали на полигон опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом для проверки сведений о сбросе воды из обводного канала с территории полигона в магистральный канал за его пределами.

redbor.narod.ru Склад жидких отходов полигона «Красный Бор»

Как сообщили сегодня, 26 августа, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, информация о сбросе поступила на «телефон оперативного» дежурного ведомства.

Анализы проб из обводного канала предприятия не соответствуют нормативам предельно допустимых концентраций уже несколько лет. Сброс сточных вод с территории полигона должен осуществляться только после предварительной очистки.

По результатам выезда эксперты дадут свою оценку происходящему на полигоне.

В тоже время в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга сообщили, что никакой чрезвычайной ситуации не возникло, а на полигоне «Красный Бор» выполняются работы по очистке лотков каналов, заливке бетоном отмычек и сервисному обслуживанию задвижек шандоры (устройство, предназначенное для перекрытия водопропускного отверстия).

Для того, чтобы застыл бетон, и работы были выполнены качественно, был выбран день, когда вода в канале находится на нижней отметке и нет осадков, объясняют специалисты полигона. По их данным, объем сброшенных в магистральный канал вод не превышает двух кубометров.

«Анализ состояния ливневых вод в лотках проводила лаборатория Департамента Росприроднадзора. Результаты обследования говорят о соответствии качества воды нормативным требованиям», — говорится в сообщении комитета по природопользованию.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО в июне текущего года подал иск об аннулировании лицензии полигона в связи с грубым нарушением лицензионных требований.