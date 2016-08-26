Минск, 26 августа, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Москва выступает за введение нового прекращения огня в Донбассе с 1 сентября этого года. Об этом Грызлов заявил журналистам сегодня, 26 августа.

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Сегодня в Минске проходит очередная встреча в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Ключевым вопросом повестки дня является вопрос выработки шагов по деэскалации конфликта.

Грызлов подчеркнул, что принципиально важные для урегулирования решения должны приниматься не в одностороннем порядке, а по итогам договоренностей, достигнутых конфликтующими сторонами.

«Любые попытки принять документы по конституционной реформе или выборам на Донбассе в одностороннем порядке, без согласования с другой стороной как минимум неконструктивны и не способствуют установлению мира», — подчеркнул Грызлов.