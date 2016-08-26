Москва, 26 августа, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Москве прошли последние репетиции участников международного фестиваля «Спасская башня». В этом году в скверах, парках и на вокзалах выступят 24 коллектива. Ежегодный парад лучших военных оркестров стартует 27 августа 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление оркестра корпуса карабинеров (Италия) на фестивале «Спасская башня»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление оркестра корпуса карабинеров (Италия) на фестивале «Спасская башня»

Традиционно фестиваль приурочен ко Дню города Москвы. В первый день празднования в центре города запланировано шествие, в котором примут участие оркестры, выступающие на «Спасской башне». Также запланированы бесплатные концерты в городских парках.

В программе фестиваля также выступления всадников Кремлевской школы верховой езды на Красной площади.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремлевская школа верховой езды с показательной программой из цикла «Традиции России»

Напомним, военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит в столице в девятый раз. В этом году представления продлятся до 4 сентября. В мероприятии примут участие лучшие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.