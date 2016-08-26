В Москве готовят к открытию фестиваль «Спасская башня» — фоторепортаж
Москва, 26 августа, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Москве прошли последние репетиции участников международного фестиваля «Спасская башня». В этом году в скверах, парках и на вокзалах выступят 24 коллектива. Ежегодный парад лучших военных оркестров стартует 27 августа 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Традиционно фестиваль приурочен ко Дню города Москвы. В первый день празднования в центре города запланировано шествие, в котором примут участие оркестры, выступающие на «Спасской башне». Также запланированы бесплатные концерты в городских парках.
В программе фестиваля также выступления всадников Кремлевской школы верховой езды на Красной площади.
Напомним, военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит в столице в девятый раз. В этом году представления продлятся до 4 сентября. В мероприятии примут участие лучшие российские и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.