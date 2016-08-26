Киев, 26 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие Одесской военной академии готовятся к участию в военном параде в Молдавии, который состоится завтра, 27 августа, в Кишиневе по случаю 25-й годовщины независимости республики.

Sarah Tate Украинские военнослужащие

Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это первое подобное мероприятие за годы независимости страны. Оно происходит согласно предварительным международным договоренностям по приглашению молдавской стороны», — говорится в сообщении.

Также в военном параде примут участие военные подразделения из Румынии, Польши и Великобритании.

«Символично, что местные люди здороваются с нашими военнослужащими: «Слава Украине!» — подчеркивает украинское оборонное ведомство.

В свою очередь, 26 августа внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков проинформировал о том, что украинские ракетчики провели успешное испытание новой ракеты. При этом Бирюков не информирует о классе ракеты и ее характеристиках.

«Только что был проведен первый пуск новой ракеты. Успешный. Точный», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Киеве прошел военный парад по случаю 25-ой годовщины Дня независимости Украины. В параде приняли участие до 4 тыс. военных и около 200 образцов военной техники.