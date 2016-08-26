Челябинск, 26 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели двоих проходчиков в шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний». Начальник подземного горного участка Евгений Дризголович и горный мастер Рузиль Идрисов обвиняются в нарушении правил техники безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Челябинской области.

Энгельс Козлов. Горняк. 1962

По данным следствия, днем 25 ноября 2015 года обвиняемые совершили поочередно обход подконтрольного им горного участка, где работали два горнопроходчика. Дризголович и Идрисов обнаружили отсутствие крепежных конструкций на 6-метровом участке в месте выработки. Однако, несмотря на требования согласно инструкциям по безопасности, они не проконтролировали устранение недочета и покинули аварийное место. Вечером того же дня на аварийном участке произошёл обвал горной породы, в результате чего погибли два проходчика.

В ходе следствия руководителю ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» и главе Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю были вынесены представления с требованиями устранения причин, по которым возникли нарушения техники безопасности.

В настоящее время уголовное дело по факту гибели горняков передано в суд.

Отметим, на челябинских предприятиях горно-металлургической отрасли за первое полугодие 2016 года был зафиксирован рост производственного травматизма. Специалисты увязывают всплеск со значительным ростом интенсивности и напряженности труда. Вместе с тем, 90% причин несчастных случаев происходят по вине человека.