Ставрополь, 26 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Юрий Турыгин уволен с поста прокурора Ставропольского края, соответствующий указ от 26 августа подписал президент Владимир Путин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

vsemetri.com Форма прокурора

Юрий Турыгин занял пост прокурора Ставропольского края в 2011 году. В органах правопорядка Турыгин работает с 1976 года. До того, как занять пост ставропольского прокурора, он в течение четырех лет работал на посту прокурора Республики Ингушетия. Указом президента РФ в 2009 году, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, награжден Орденом Мужества.

Отметим, что уход Юрия Турыгина с поста прокурора Ставропольского края анонсировался — по некоторым данным, он может быть переведен на более высокий пост. В июле депутаты думы Ставропольского края одобрили на пост прокурора кандидатуру первого зампрокурора Алтая Анатолия Богданчикова.