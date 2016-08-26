Тамбов, 26 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от занимаемой должности освобожден руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области, генерал-майор юстиции Александр Тисковский, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Указ подписан 26 августа.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Причины увольнения в документе не сообщаются.

Кроме руководителя тамбовского СУ СК РФ, уволены также глава УМВД по Красноярскому краю, прокурор Самарской области, глава СУ СК РФ по Красноярскому краю. Также от должностей освобождены несколько человек, которые занимали посты в федеральных управлениях.

Александр Тисковский работал в органах с 1983 года. Он начал работать в должности следователя, в 2007 году был назначен первым заместителем руководителя следственного управления при прокуратуре Российской Федерации по Ростовской области. В мае 2011 года Александр Тисковский перешел на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области. За службу он был награжден медалью «За безупречную службу» I степени, памятной медалью СК России «300 лет первой следственной канцелярии», нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» и другими знаками отличия.