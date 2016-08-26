Кострома, 26 августа, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В Костроме прокуратура инициировала уголовное дело о мошенничестве с денежными средствами граждан — участников долевого строительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ОАО «Ивановская домостроительная компания» собрала деньги с дольщиков, а два обещанных дома так и не достроила.

Кирпич

Костромская мэрия выдала ОАО «Ивановская домостроительная компания» разрешения на строительство двух многоквартирных жилых домов. С февраля 2014 по декабрь 2015 года компания заключила более 200 договоров долевого участия на общую сумму более 500 миллионов рублей.

По договорам дома должны были быть построены, а квартиры — переданы дольщикам не позднее второго и четвертого кварталов 2016 года. Но строить здания фактически перестали с середины 2015 года, а один из домов и вовсе состоит только из фундамента. При этом в августе и сентябре 2015 года компания заключила еще два договора долевого участия, по которым получила с костромичей более 2,7 млн рублей. При этом, согласно отчетам, привлеченные денежные средства участников долевого строительства были израсходованы полностью.

Из этого в прокуратуре сделали вывод, что на самом деле завершать строительство фирма не собиралась. Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».