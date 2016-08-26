Вильнюс, 26 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Кошельки литовских партий перед выборами понемногу толстеют — штабы уже в эти дни подсчитывают, сколько можно инвестировать в кандидатов, а политики — сколько сами себе могут выделить на избирательную кампанию, сообщает литовский канал LNK. Эксперты говорят, что тысячи, выложенные перед выборами, не гарантируют место члена Сейма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траты на выборы

Пока что партийные фонды еще только пополняются. В избирательных закромах больше всего денег у партии «Порядок и справедливость». Партия получила дотации в размере 300 тыс. евро, оставшаяся часть — пожертвования. У Рабочей партии и консерваторов в карманах больше чем по 200 тыс. евро.

Сейчас социал-демократы выделили на выборы чуть менее 200 000 евро. Либералы — чуть больше 100 000. Самый пустой кошелек пока что у «крестьян».

Социал-демократы не намерены продешевить. Они свой избирательный бюджет планируют повысить до максимума — выделят все деньги, какие только позволяют законы. «Мы выделяем на выборы 800 000 евро. Они пойдут на отделения, одномандатников, общую деятельность, все в рамках возможного, мы используем только те деньги, которые у нас есть, это деньги налогоплательщиков, вклад члена, средства поддержки, процент, который выделяют избиратели», — пояснил Альгирдас Сисас, вице-председатель Социал-демократической партии.

«Трудовики» с пожертвований собрали пока что примерно 30 000 евро — больше всего среди всех политических партий. Партия надеется, что ее спонсоры в последний месяц будут еще щедрее. «Мы потратим столько, сколько позволяют законы, большая часть — средства партии, но физические лица имеют право оказывать поддержку», — утверждал председатель Рабочей партии Валентинас Мазуронис.

Партия «Порядок и справедливость» говорит, что в последнюю минуту буклетами избирателей не купишь, поэтому количество денег особо не вырастет. Как и все политики, один из лидеров партии Ремигиюс Жемайтайтис ради выборов опустошит и свой кошелек.

«Эта сумма не увеличится — может, на 10−20%, потому что как отделения мы пытаемся работать на протяжении всего года, так что, я считаю, что в оставшийся месяц избирателей не приманишь. Я точно инвестирую около 6000 евро, будут выделены деньги в округе, плюс я являюсь лидером списка — так что финансовая ноша на этот раз немного больше», — пояснил Жемайтайтис.

Оппозиционные партии конкретных чисел не называют. Как либералы, так и консерваторы не планируют сильно тратиться.

Союз крестьян и зеленых говорит, что намерен увеличить избирательный фонд до полумиллиона евро. Главный спонсор партии — ее председатель. Рамунас Карбаускис выделил партии 15 000 евро.

Деньги, по словам специалистов, еще не все. Социолог Владас Гайдис говорит, что места в Сейме получают самые известные политики, но известность повышают не только купленные плакаты. «На данный момент новые формы очень актуализировались, например, Facebook. Особенно у одиночных политиков очень много последователей, нашел боровик — сообщил, заяц пробежал — тоже проинформировал, части избирателей это очень интересно, здесь перспективы. В этом году еще одна форма — так называемая от дверей до дверей», — пояснял тонкости Гайдис.

Из всех одномандатников выделяется консерватор, член Вильнюсского горсовета Миколас Маяускас. Если сложить пожертвования партии и физических лиц, у него 15 000 евро.

«Трудовики» менее щедры по отношению к своим кандидатам. Бывший советник спикера Сейма Лореты Граужинене Иева Качинскайте-Урбонене на выборах в Европарламент не пожалела партии более 10 000 евро. Сейчас она получила от партии всего несколько сотен.

На счету самой главы Сейма «трудовика» Лореты Граужинене — пожертвованные партией 400 евро.

На счету у социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса пока что пожертвованная им самим тысяча евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы пройдут 9 октября. В выборах участвует 14 списков — 12 партий и 2 коалиции. Всего в Сейме Литвы — 141 место. Выборы проходят по смешанной системе — по спискам и одномандатным округам.