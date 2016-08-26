Симферополь, 26 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Симферопольцы планируют открыть памятную доску актрисе Фаине Раневской 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в симферопольском «Доме дружбы народов».

Фаина Раневская в роли тапёрши в картине «Александр Пархоменко». 1942 год

«Современными журналистами Фаина Раневкая часто именуется «одной из величайших русских актрис XX века» и «королевой второго плана». В сознании российского общества Раневскую, наверное, чаще всего связывают со множеством её изречений, большинство из которых стали крылатыми», — пояснили в «Доме дружбы народов» симпатию к актрисе.

В создании памятной доски приняли участие региональная национально-культурная автономия евреев Республики Крым, госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, ГБУ «Дом дружбы народов».

Открытие доски в память об актрисе советского кино пройдёт 30 августа в 12:00 у дома №16 на улице Самокиша (здание «Дома дружбы народов»).