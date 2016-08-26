Севастополь, 26 августа, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Севастополь не смог воспользоваться услугами «Студии Артемия Лебедева» для заказа туристического бренда города из-за высокой стоимости и недостатка средств — за услуги была запрошена цена в пять миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил и.о.главы департамента приоритетных направлений Сергей Смирнов.

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Севастополь реализует масштабный проект по разработке туристического бренда города, который включает в себя узнаваемый графический знак, создание информационного портала и календаря событийного туризма.

«Мы обратились в студию Лебедева. Стоимость по разработке только логотипа для Севастополя он оценил пять миллионов рублей, при этом указав сроки на его создание порядка трех месяцев. У нас в госпрограмме на брендбук и логотип было предусмотрено пять миллионов рублей. Для того, чтобы изменить сумму финансирования, потребовалось бы заново запускать бюджетный процесс», — сказал Смирнов.

15 сентября будут известны итоги конкурса по созданию туристического бренда, экспертная комиссия по выбору лучшего логотипа довольно представительна — в нее вошли члены туристического сообщества, историки, художники и дизайнеры.

Сейчас ведется работа над заполнением сайта, в котором будут отражены более 300 объектов Севастополя с полным описанием, навигацией, большим фотобанком. Работы планируют завершить в декабре этого года.

При создании календаря событийного туризма, департамент обратился к туристическим компаниям, работающим на рынке Севастополя, с просьбой предложить интересные мероприятия.

«Самое главное — попытаться сместить событийный туризм с летнего периода. Сейчас лето насыщено мероприятиями. Городу важно, чтобы событийные мероприятия проходили в невысокий сезон — подобно Крымскому военно-историческому фестивалю, который пройдет в сентябре. Также важно, чтобы мероприятие было не однодневным и проходило в течение длительного времени — когда турист, выбирая то или иное мероприятие, останавливался бы в городе на три или четыре дня», — добавил Смирнов.