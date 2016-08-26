Оренбург, 26 августа, 2016, 17:49 — ИА Регнум.



Детская пионерская организация. СССР

В совещании приняли участие заместитель министра образования Оренбургской области Маргарита Рухмалева, директор областного департамента молодежной политики Ирина Останина, представители регионального отделения «Российского движения школьников», педагоги и вожатые школ.

Встреча открылась торжественным вручением свидетельств о присвоении звания «пилотных» площадок «РДШ». Обладателями сертификатов станут 10 образовательных учреждений области. Именно им предстоит осуществлять деятельность в рамках организации уже с 1 сентября.

Участники совещания обсудили стратегию развития регионального отделения «РДШ» в Оренбургской области и изложили свои предложения в части работы движения с учетом особенностей региона и каждой конкретной школы.

Учителям были представлены основные направления деятельности «РДШ» и лучшие региональные и школьные практики.

Напомним, «Российское движение школьников» начинает свою работу уже с 1 сентября 2016 года в пилотных школах всех субъектов Российской Федерации. Движение предоставляет школьникам возможность выбрать несколько направлений деятельности: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».

В каждом из направлений запланированы тематические мероприятия. Школьники смогут проявить свои лидерские качества, заняться волонтерством, принять участие в военно-патриотических и спортивных играх, заниматься в школьном медиа-центре, а также регулярно общаться с признанными экспертами различных сфер деятельности.