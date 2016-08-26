Нижний Новгород, 26 августа, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде жизнь жильцов многоквартирного дома оказалась под угрозой по вине работников организации, обслуживающей внутридомовые вентиляционные коммуникации.

Комната

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, с ноября 2013 года по февраль 2016 года подрядная организация осуществляла обслуживание дымоходов и вентканалов дома по ул. Артельной в Советском районе.

При этом директор организации знал, что эти указанные коммуникации не соответствуют требованиям для безопасного использования жильцами газового оборудования. Однако он не принял никаких мер для устранения угрозы для жизни и здоровья жителей многоквартирного дома.

Итогом стало отравление угарным газом, полученное тремя жильцами. Все трое были госпитализированы в лечебные учреждения.

Согласно данным судебно-медицинских экспертиз женщинам 66 и 37 лет, а также 8-летнему мальчику причинен легкий вред здоровью.

В отношении генерального директора коммунальной компании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).