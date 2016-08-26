Калининград, 26 августа, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Таможенники России и Польши признали «провальным» туристический трафик по обе стороны границы после отмены льготного режима местного приграничного передвижения (МПП). На встрече коллеги из Калининградской области и Варминьско-Мазурского воеводства продемонстрировали друг другу «неутешительную картину», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининградской областной таможни.

granica.gov.pl На польском пункте пропуска Гжехотки

«Июль текущего года стал самым «провальным»: число перемещений физических лиц по сравнению с июлем прошлого года уменьшилось в четыре раза, а легкового транспорта — в пять раз», — уточнили в таможне.

«Негативное влияние на активность граждан, безусловно, оказала приостановка действия Соглашения о МПП, инициированная польской стороной с 4 июля 2016 года», — продолжили в ведомстве.

По данным польской пограничной службы, до 4 июля более 85% граждан Польши пересекали границу на основании разрешений МПП, в то время как большинство российских граждан имели на руках и карточки МПП, и шенгенские визы.

Всего же с начала 2016 года количество туристов, пересекших границу, сократилось на 29%, а легковых автомобилей — на 30%.

ИА REGNUM отмечает, что немногие поляки могут себе позволить оформить российскую визу, которая делится на туристическую и деловую. Первая действительна в течение 30 дней, однако даёт лишь право одноразового пересечения границы. Стоимость такой визы составляет 450 злотых (около 7500 рублей), включая страховку.

Бизнес-виза, дающая права многоразового посещения России, обойдётся в 1,5 тыс. злотых (более 25 тыс. рублей). При этом, для её получения необходимо иметь деловых партнёров в Калининградской области.

«Каждый день к нам приходит несколько человек с вопросом о визе. 90 процентов уходит, когда узнает, какие цены, — цитирует польская радиостанция RFM24 сотрудника турфирмы Артура Каминьского из Ольштына. — В большинстве случаев, это пожилые люди или такие, которые имеют сложную материальную ситуацию. Они не могут позволить себе такой визы».