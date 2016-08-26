Москва, 26 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефонный разговор

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Путин и Эрдоган обсудилил вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах в свете тех договоренностей, которые лидеры двух стран достигли на переговорах в Санкт-Петербурге 9 августа.

Кроме того, Путин и Эрдоган обстоятельно обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Лидеры двух стран отметили важность совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Главы России и Турции условились продолжить личное общение по двусторонней и международной повестке дня.

Напомним, недавно Турция в очередной раз нарушила суверенитет Сирии и отправила на штурм сирийского города Джерабулс.