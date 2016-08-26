Брянск, 26 августа, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Правительство Брянской области в рамках V Славянского международного экономического форума «Экономика: от сотрудничества к развитию» подписала девять соглашений о реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 30 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства 26 августа.

Tim Pierce Подпись

Самым крупным стало соглашение о сотрудничестве с «Брянской мясной компанией» (входит в АПХ «Мираторг»). Проект подразумевает строительство в регионе 17 животноводческих ферм, откормочной площадки, линии по первичной переработке мяса и строительство учебного центра. Его стоимость составляет 25 млрд рублей.

Также подписаны соглашения с «Брянским заводом поглощающих аппаратов» о реализации проекта создания литейного цеха (760,6 млн рублей) и соглашение с холдингом «Добронравов АГРО» о строительстве оптово-логистического центра «Зерновой комплекс» (1 млрд рублей). Кроме того, холдинг «Охотно» планирует реализовать в регионе по созданию зерносушильного комплекса (сумма инвестиций — 750 млн рублей).

По данным пресс-службы, реализация проектов позволит создать в Брянской области новые рабочие места, модернизировать производство и выпускать высокотехнологичную, конкурентноспособную продукцию.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году на форуме были подписаны соглашения почти на 40 млрд рублей.