Свердловская область, 22 ноября, 2006, 11:05 — ИА Регнум. Выбирать тарифы на услуги местной связи, которые вводятся с 1 февраля 2007 года, смогут не все абоненты ОАО " Уралсвязьинформ ". Как уже сообщало ИА REGNUM, такая возможность будет у 2,6 миллиона человек - примерно 72% абонентов компании. Остальные пользователи фиксированной связи обслуживаются АТС, где нет технической возможности повременного учета местных телефонных соединений. Они будут оплачивать звонки по безлимитной (абонентской) системе.

В тариф также включен ежемесячный обязательный платеж за постоянное пользование абонентской линией. Жители Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Пермского края будут платить 220 рублей в месяц. В городах Зауралья сумма оплаты также составит 220 рублей, а в селах - 205. В Югре горожане будут вносить за телефонные разговоры 300 рублей, жители поселков - 205. Ежемесячный платеж в городах Ямала установлен на уровне 350 рублей, в глубинке - 290. Для юридических лиц размер платы составит 280 рублей, в городах ХМАО и ЯНАО - 415, в селах этих регионов - 400, сообщает "Уралинформбюро".