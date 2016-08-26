Минск, 26 августа, 2016, 17:11 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Разжигатель войны

Вопрос выработки шагов по деэскалации конфликта является ключевым вопросом повестки дня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов. «Вооруженное противостояние никому не нужно», — отметил он.

Как показывают социологические опросы, прекращения этого конфликта желает практически все украинское общество, отметил полпред, люди устали от боевых действий, от военной риторики, от бряцанья оружием. «Украинцы хотят перемен, хотят реальных подвижек», — отметил Грызлов.

«Единственный способ достичь этого — полная реализация Минских соглашений. Более того: в настоящий момент им просто нет альтернативы», — заявил он.

Решение таких задач, как закрепление постоянного особого статуса Донбасса, конституционная реформа, проведение амнистии и выборов, полностью соответствуют интересам и самой Украины, и всей Европы, подчеркнул полпред президента России. «Поэтому мы настроены на продолжение работы: как по политическим вопросам, так и по социально-экономической повестке и гуманитарным проблемам», — заверил он.

«При этом официальный Киев, вся правящая на Украине коалиция политических сил, должны взять на себя обязательства четкого отражения всех договоренностей, достигнутых в Минске, в принимаемых Верховной радой законах», — заключил Грызлов.