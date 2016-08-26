Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Это касается и сферы образования, многие достижения в развитии которой не могли бы быть достигнуты без поддержки «Единой России». Таким образом, форум по развитию высшей школы, прошедший в Санкт-Петербурге, поможет партийцам в очередной раз «сверить часы». Об этом заявил в пятницу, 26 августа, член Высшего совета Партии, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, комментируя итоги встречи премьер-министр России Дмитрия Медведева с участниками форума «Развитие высшего образования».

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Виктор Садовничий рассказал, что в рамках Форума работали дискуссионные площадки, на которых прошел серьезный и содержательный разговор о развитии сферы вузовского образования и будущем российского образования в целом. Самые актуальные вопросы были вынесены на обсуждение с Дмитрием Медведевым. В частности, отметил ректор МГУ, это вопрос заработной платы преподавателей и учителей.

«Мы выступали за то, чтобы базовая зарплата была выше и гарантирована», — подчеркнул Виктор Садовничий.

Он также добавил, что в рамках Форума дискутировалась тема науки в высших учебных заведениях и вопрос о системе защиты докторских и кандидатских степеней. Садовничий поддержал предложение обеспечить научные исследования бюджетным финансированием.

«Безусловно, наука должна быть, и научные исследования, базовая часть, должна быть обеспечена, поскольку гранты хороши как дополнение, как возможность ученым проявить себя. Но наука — это комплекс, это среда и, конечно, базовая часть финансирования науки, и возврат этого финансирования в высшие учебные заведения, университеты, просто необходимо. Об этом говорилось, и это всерьез будет рассматриваться», — заявил эксперт.

«Образование без науки не может быть и, конечно, наука должна себя чувствовать в высшей школе комфортно», — добавил Виктор Садовничий.

«Сегодня были акцентированы и взяты на рассмотрение, с указаниями найти решения, многие вопросы, в том числе, финансовой поддержки, бюджетного финансирования, поддержки науки, эксперимента по защите кандидатских и докторских, поддержке подготовки кадров для оборонного комплекса», — пояснил ректор МГУ.

Садовничий также отметил важную роль партии «Единая Россия» в работе по развитию системы образования. Он напомнил, что еще во время обсуждения Предвыборной программы со многими ректорами вузов «были заложены определенные основы поддержки Партией системы образования».

«Я думаю, что многое из того, что сделано, не могло быть решено без поддержки депутатского корпуса, без поддержки на местах. Конечно, партия «Единая Россия» считает для себя приоритетом поддержку образования», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 августа прошел форума «Развитие высшего образования», в рамках которого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ намерено сохранить все существующие программы в рамках развития отечественной науки.