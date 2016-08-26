Салехард, 26 августа, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В Тазовском районе ЯНАО на этой неделе на промышленном объекте был зафиксирован случай падежа одного оленя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

lukoil.ru АЗС «Лукойл»

Во избежание повтора вспышки сибирской язвы, которая бушевала на Ямале в конце июля — начале августа, были привиты около шести тысяч сотрудников ПАО «Лукойл» и АО «Транснефть». Были обработаны 60 вертолетов и обширная территория. Но тревога оказалась ложной, сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора.

«Экспертами Роспотребнадзора взяты пробы биоматериала у данного павшего животного, результат оказался отрицательный. Параллельно проводились исследования почв, результаты также являются отрицательными — никаких следов инфекции в почве не найдено», — официально заявляют ямальские эпидемиологи.

Однако появилась версия, что мёртвый олень был подброшен к объектам нефтепровода «Заполярье-Пурпе». «Попытка «оленьего» трюка с целью замаскировать проблемы по запуску объектов в ЯНАО в какой-то степени удалась, — пишет «Бизнес-газета». — Возможно, компании «Роснефть» и губернатору региона Кобылкину, заинтересованных в сокрытии возникших с запуском трудностей, даже пришелся по вкусу результат… Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Транснефти», гипотетически-заразная зона была обозначена в районе 30 км от найденного животного (при этом ее пределы никто не мог покинуть). Кроме того, компании с помощью дезинфекционных бригад пришлось обработать более 60 вертолетов. И, если на подготовке к запуску нефтепровода «Заполярье-Пурпе» данные мероприятия не отразились (он, как и планировалось ранее, будет сдан в 2016 году), то компании «Лукойл» повезло меньше. Речь идет как минимум о срыве сроков сдачи и несостоявшемся приезде вице-премьера» (орфография, пунктуация и стилистика сохранены. Прим. ИА REGNUM ).

Основа подозрений: глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы вступил в конфронтацию с другими участниками проекта, заявив, что «Роснефть» испытывает серьезные трудности со сроками сдачи и объемами поставок. «Роснефть» 1 июня обратилась к «Транснефти» с просьбой скорректировать планы поставки нефти в МНП «Заполярье — Пурпе» в сторону снижения, сообщает пресс-служба «Транснефти». Её руководитель Николай Токарев ответил на это, что компания считала экономику под проект и «оставляет за собой право на претензию». МНП «Заполярье — Пурпе» строился на средства «Транснефти» под гарантии сдачи ресурсов со стороны нефтяных компаний. Действия «Роснефти» негативно повлияли на окупаемость вложенных средств «Транснефти».Стоимость МНП «Заполярье — Пурпе» оценивается в 211,2 млрд руб.

Пресс-служба «Транснефти» сообщала в середине июля, что компания продолжает подсчет финансовых потерь от переноса сроков и сокращения объемов поставок «Роснефтью» в магистральный нефтепровод (МНП) «Заполярье — Пурпе». Этот вопрос обсуждался на совещаниях в правительстве, в Минэнерго, а также на правительственной комиссии. Объем возможных претензий «Транснефть» пока только оценивает, исходя из тарифной и кредитной составляющей.

Напомним, МНП «Заполярье — Пурпе» является составной частью единой нефтепроводной системы (НТС) «Заполярье — Пурпе — Самотлор». Проект позволит вовлечь в систему сырье новых крупнейших месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края и в дальнейшем обеспечить поставки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ, а также на внешние рынки, в том числе по системе «Восточная Сибирь-Тихий океан».