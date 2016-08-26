Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Государство заинтересовано в поддержке и развитии системы высшего образования. Именно этим объясняется постоянное и пристальное внимание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к этой сфере. Количество успешно реализованных проектов в этом направлении, системные планы, направленные на повышение престижности профессии преподавателя, повышение комфортности условий работы — свидетельство ответственного подхода к образованию в целом, иллюстрация понимания, что от образования и науки зависит будущее государства.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

Об этом в пятницу, 26 августа, заявил член Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, комментируя выступление премьера на форуме «Развитие высшего образования» в Петербурге.

Парламентарий отметил знаковость города, где проходит форум: «Петербург располагает огромным научно-исследовательским потенциалом и возможностью предоставления высшего образования во многих областях, там сосредоточена стратегическая научная база, в том числе, в области оборонной промышленности».

По мнению Владимира Плигина, одной из важных тем, которую обсудили участники форума, стала тема поддержки преподавательского состава. Он подчеркнул, что «предложения, которые касаются формирования гарантированной составляющей по окладу учителей и преподавателей, несомненно, будут выполнены». «Надлежащее обеспечение с учетом майских указов, которые, в частности, подразумевают, что в 2018 году преподаватели вузов и ученые будут получать 200% от средней зарплаты по региону, также будет достигнуто», — заявил он и отметил, что материальная составляющая мотивации педагогов «является существенной» и помогает привлечь в сферу молодых специалистов, профессионалов. «Привлечение к преподавательской деятельности многих заинтересованных в этом людей являются важнейшей составляющей развития государства в целом», — сказал парламентарий.

Кроме того, он отметил сохранившийся высокий уровень научной базы российских университетов в целом. «Вопреки существующим и тиражируемым поверхностным оценкам, из-за которых складывается впечатление о каких-то якобы существующих глубинных негативных процессах, ситуация совершенно иначе. Когда реально сталкиваешься с учебными коллективами, то вызывает уважение, насколько сохранена научная база и насколько высок профессионализм работающих там людей», — подчеркнул он.

«У меня была возможность в рамках погружения в тему, которая была определена партией в Петербурге и касалась формирования в Петербурге центра по развитию Арктики, детально обсудить вопросы связи науки и практики. Эти вопросы решаются за счет того, что сохранены уникальные рабочие кадры. Работа ведется последовательно и успешно на высшем мировом уровне, а в ряде областей — выше мировых стандартов. Поэтому я уверен, что все озвученные сегодня премьером планы и задачи будут выполнены», — заключил Владимир Плигин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге проходит форума «Развитие высшего образования», в рамках которого председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ намерено сохранить все существующие программы в рамках развития отечественной науки.

«Это все иллюзии, что в какой-то момент можно «отцепить» науку и сказать, что наука будет развиваться за счет внутренних источников и за счет прямой поддержки со стороны коммерческого сектора», — сказал Дмитрий Медведев.

Он допустил возможность вовлечения бизнесменов в развитие науки, но отметил, что «государство все равно будет играть в этом ведущую роль», поскольку такая практика есть"в самых продвинутых» странах с «абсолютно рыночной экономикой»: «Отсюда вывод: те программы поддержки с учетом текущей ситуации — я вынужден оговариваться — которые у нас есть, мы постараемся все сохранить».