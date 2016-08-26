Калининград, 26 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. После протестной волны общественности латвийские дипломаты в Калининграде сняли плакат с изображением свастики. Как передаёт сегодня, 26 августа, корреспондент ИА REGNUM с места события — канцелярии консульского отдела посольства Латвийской Республики на улице Энгельса, вместо плаката, вызвавшего негодование у калининградцев, теперь висят две фотографии с видами природы Латвии, в частности, Балтийского моря.

Андрей Выползов ИА REGNUM Стенд латвийской дипмиссии в Калининграде теперь украшают природные зарисовки

Сотрудница полицейского взвода по охране диппредставительств иностранных государств УМВД по Калининградской области пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что скандальный плакат сняли накануне.

«Конечно, мы обратили внимание на свастику, поинтересовались», — продолжила сотрудница полиции, добавив, что сами латвийцы называют свастику «солнцеворотом», не видя в ней ничего предосудительного.

Андрей Выползов ИА REGNUM Провокация дипломатов Латвии устранена после вмешательства представительства МИД России

Напомним, в России публичное демонстрирование нацистской символики, в том числе сходной с нацистской до степени смешения, подпадает под ст. 20.3 КоАП РФ. За совершение такого правонарушения гражданина ждёт штраф до 2 тыс. рублей либо арест до 15 суток. Для юрлиц штраф достигает 50 тыс. рублей.

В прошлом году Конституционный суд России вынес определение, уточняющее понятие нацистской символики. В документе сказано — использование нацистской символики, равно как и символики, сходной с нацистской до степени смешения, «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны». При этом, КС РФ особо подчеркнул, что данная символика причиняет страдания «безотносительно к её (символики) генезису».

В свою очередь руководитель представительства МИД России в Калининградской области Павел Мамонтов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что латвийские коллеги сняли плакат после предупреждения представительства.

«После протеста общественности и обращения калининградцев в наше ведомство я обратился в дипмиссию Латвии, предупредив, что такие вещи недопустимы в Российской Федерации. Они убрали», — сказал Мамонтов.

«Заменили на Балтийское море? Это хорошо. Это ровно то, что нас объединяет», — подытожил глава представительства МИД России.

Напомним, летом 2016 года калининградское отделение посольства Латвии в России разместило на уличном стенде плакат девушки и юноши в национальных нарядах. На накидке у девушки отчётливо видна свастика.

Калининградский совет ветеранов Великой Отечественной войны выступил с резким осуждением подобной провокации.

«У девушки на платье фашистский знак. Но фашистский знак запрещён! 27 миллионов у нас погибло народу, представляете? Это под эгидой свастики», — сказал в интервью ГТРК «Калининград» ветеран войны, участник юбилейного Парада Победы 9 мая 2015 года 94-летний Борис Дмитриевич Глыбин.