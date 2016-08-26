Дипмиссия Латвии в Калининграде поменяла свастику на виды Балтики
Калининград, 26 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. После протестной волны общественности латвийские дипломаты в Калининграде сняли плакат с изображением свастики. Как передаёт сегодня, 26 августа, корреспондент ИА REGNUM с места события — канцелярии консульского отдела посольства Латвийской Республики на улице Энгельса, вместо плаката, вызвавшего негодование у калининградцев, теперь висят две фотографии с видами природы Латвии, в частности, Балтийского моря.
Сотрудница полицейского взвода по охране диппредставительств иностранных государств УМВД по Калининградской области пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что скандальный плакат сняли накануне.
«Конечно, мы обратили внимание на свастику, поинтересовались», — продолжила сотрудница полиции, добавив, что сами латвийцы называют свастику «солнцеворотом», не видя в ней ничего предосудительного.
Напомним, в России публичное демонстрирование нацистской символики, в том числе сходной с нацистской до степени смешения, подпадает под ст. 20.3 КоАП РФ. За совершение такого правонарушения гражданина ждёт штраф до 2 тыс. рублей либо арест до 15 суток. Для юрлиц штраф достигает 50 тыс. рублей.
В прошлом году Конституционный суд России вынес определение, уточняющее понятие нацистской символики. В документе сказано — использование нацистской символики, равно как и символики, сходной с нацистской до степени смешения, «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны». При этом, КС РФ особо подчеркнул, что данная символика причиняет страдания «безотносительно к её (символики) генезису».
В свою очередь руководитель представительства МИД России в Калининградской области Павел Мамонтов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что латвийские коллеги сняли плакат после предупреждения представительства.
«После протеста общественности и обращения калининградцев в наше ведомство я обратился в дипмиссию Латвии, предупредив, что такие вещи недопустимы в Российской Федерации. Они убрали», — сказал Мамонтов.
«Заменили на Балтийское море? Это хорошо. Это ровно то, что нас объединяет», — подытожил глава представительства МИД России.
Напомним, летом 2016 года калининградское отделение посольства Латвии в России разместило на уличном стенде плакат девушки и юноши в национальных нарядах. На накидке у девушки отчётливо видна свастика.
Калининградский совет ветеранов Великой Отечественной войны выступил с резким осуждением подобной провокации.
«У девушки на платье фашистский знак. Но фашистский знак запрещён! 27 миллионов у нас погибло народу, представляете? Это под эгидой свастики», — сказал в интервью ГТРК «Калининград» ветеран войны, участник юбилейного Парада Победы 9 мая 2015 года 94-летний Борис Дмитриевич Глыбин.