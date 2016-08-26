Берлин, 26 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена защитить прибалтов от любой опасности. Сегодня Эстония, Латвия и Литва чувствуют угрозу со стороны России из-за ее действий по отношению к Украине. На границе с Украиной Россия проводит военные учения. Бундесканцлер уже пообещала прибалтийским республикам помощь НАТО при необходимости, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как пишет издание, во время визита в эстонскую столицу Таллин Ангела Меркель подчеркнула, что члены альянса будут помогать друг другу в случае какого-либо риска. Меркель отметила, что страны Прибалтики небезосновательно опасаются России ввиду угрозы с ее стороны. «Хотя Германия и хочет «конструктивных отношений» с Россией, но она должна вынуждена жить «в реальности» аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины», — цитирует Меркель издание.

По приказу президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина русская армия тем временем, начала крупномасштабные военные учения на юге, в центре и на западе страны. В полную боевую готовность приведены военно-воздушные силы, десантники и Северный флот, заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. Российские ооруженные силы демонстративно проводят маневры в непосредственной близости от захваченного Россией Крыма, пограничных областей Украиной, Эстонии, Литвы и Латвии. Кроме того, военные учения проходят также в регионах между Уралом и Средней Сибирью. Эти маневры продлятся до 31 августа. Сколько всего солдат принимают в них участие, пока доподлинно не известно. «Однако после аннексии Крыма России существенно увеличила свое военное присутствие на полуострове», — добавляет FAZ.