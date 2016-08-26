Прага, 26 августа, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Рейтинг канцлера Германии Ангелы Меркель стремительно падает в Чехии, сообщает Die Welt со ссылкой на чешские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Граждане Чехии крайне негативно отнеслись к позиции Меркель по вопросу приема беженцев. Из-за этого её рейтинг среди чехов упал за последний год более чем в три раза. Если год назад 70% жителей Чехии доверяли германскому канцлеру, то теперь ее рейтинг не превышает 18%. По данным местных СМИ, даже Владимир Путин пользуется гораздо большей популярностью, несмотря на усилия пропаганды и впечатления от событий «Пражской весны» 1968 года.

Мало того, перед визитом Меркель в Чехию, который состоялся 25 августа, ряд чешских организаций, выступающих против приема беженцев, призывали граждан выйти на акции протеста против политики канцлера Германии. Стоит отметить, что президент Чехии Милош Земан неоднократно критически отзывался о позиции Ангелы Меркель в вопросе миграционного кризиса, считая его ошибочным.