Иркутск, 26 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области в ближайшее время внесет на рассмотрение депутатов областного парламента законопроект о пунктах приема, переработки и отгрузки древесины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, проект закона прошел все этапы согласования, получил положительное заключение прокуратуры. По его оценкам, данный закон нанесет серьезный удар по всем незаконным рубкам.

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При этом Виктор Кондрашов уверен, что принятие закона может встретить сопротивление со стороны лоббирующих интересы нелегальных заготовителей структур.

«Закон станет основным препятствием для «черных лесорубов». Необходимо, чтобы он прошел серьезное обсуждение, и его приняли депутаты регионального парламента», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона.

В частности, законопроект предполагает постановку на учет всех пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории области. После реализации закона появится электронная система учета пиломатериалов, благодаря которой можно будет отслеживать всю цепочку передвижения древесины.

Напомним, в июне 2016 года в структуре правительства Иркутской области создано министерство лесного комплекса. Среди полномочий и задач ведомства — развитие деревообработки, отбор заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов, контроль за реализацией этих проектов, формирование приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 6 октября 2015 года, глава региона Сергей Левченко сообщил, что у правительства Приангарья большие задачи по лесному комплексу, в частности, это касается эффективной лесопереработки и наведения порядка в лесной сфере.