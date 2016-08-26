Москва, 26 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил в отставку восемь генералов, которые занимали посты в полиции, МЧС и Следственном комитете. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 26 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В указе сказано, что в отставку отправлены: генерал-майор полиции, первый замначальника ГУ вневедомственной охраны МВД РФ Алексей Лаушкин, генерал-лейтенант полиции, замначальника Академии управления МВД РФ Василий Быкадоров, генерал-майор полиции, заместитель министра внутренних дел по Башкирии Вячеслав Андреев, генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Вадим Антонов, генерал-майор, глава МЧС по Оренбургской области Петр Иванов.

Также в отставку отправлены следующие генералы: генерал-майор юстиции, замруководителя ГУ процессуального контроля СК РФ Дмитрий Шершаков, генерал-майор юстиции, руководитель СУ СК РФ по Тамбовской области Александр Тисковский, генерал-майор юстиции, первый замруководителя ГУ обеспечения деятельности СКР Виталий Фролов.

Кроме того, отставлен прокурор Самарской области Мурат Кабалоев.