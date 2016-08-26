Брянск, 26 августа, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Всего шесть временных избирательных участков откроются в Брянской области на выборах в Государственную думу РФ. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном избиркоме. Четыре из них будут работать в Брянске, два — в Клинцах.

Все на выборы!

Временные избирательные участки откроются в областной больнице, туберкулезном диспансере, следственном изоляторе и городской больнице №1. Два участка откроются в Клинцах на территории воинской части. Кроме того, по словам собеседника агентства, сейчас в области выдано 728 открепительных удостоверений.

«Всего на область было выдано 20 тысяч открепительных удостоверений. Сейчас гражданам выдано 728, что составляет 3,64% от общего числа», — сказала собеседница ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Госдуму РФ пройдут 18 сентября. На территории Брянской области находится два одномандатных избирательных округа, в которых баллотируются 20 кандидатов. Правда, двое из них сейчас находятся в слегка подвешенном состоянии: областной суд отменил регистрацию кандидата от «Родины» Ивана Медведя и кандидата от «Коммунистов России» Петра Федина.

В 2011 году на предыдущих выборах в Госдуму «Единая Россия» заняла первое место с результатом 50,1% голосов. Второй стала КПРФ (23,3%), третье место заняла «Справедливая Россия» (11,2%), а четвертое — ЛДПР, за которую проголосовали лишь 10,6%. «Яблоку» отдали свои голоса 2% избирателей.