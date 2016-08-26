Симферополь, 26 августа, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае произошел обрыв магистрального оптоволоконного кабеля, через который Крым подключен к интернету. Об этом ИА «Крыминформ» сообщил руководитель мобильного оператора «К-Телеком» Владимир Зайцев.

LoveToTakePhotos Оптическое волокно

«У провайдера, у которого мы берём в аренду канал на материке, произошёл в Краснодарском крае обрыв магистрального кабеля на участке между Славянском-на-Кубани и Темрюком, — пояснил Зайцев. — Ориентировочно до 17.00−18.00 пользователи будут испытывать проблемы с мобильным интернетом».

Другой крымский мобильный оператора — «Крымтелеком» — заявил, что проблем с интернетом у него нет, хотя доступ в сеть осуществляется через ту же оптоволоконную магистраль.

«Мы работаем по тому же кабелю. У нас правильно построена сеть в соответствии с российским законодательством и нормативно-правовыми актами — все сети у нас защищены, работают в закольцованных схемах», — заявил гендиректор ГУП РК «Крымтелеком» Владимир Дрозденко.

Ожидается, что ремонтные работы по восстановлению работы оптоволоконной магистрали в Краснодарском крае провайдер завершит вечером 26 августа.