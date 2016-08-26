Москва, 26 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Предварительные итоги социально-экономического развития России за июль 2016 года свидетельствуют о небольшом замедлении в экономике. После стабилизации в мае-июне сезонно сглаженный показатель ВВП снизился в июле на 0,1%, что в большей степени связано с отрицательной динамикой обрабатывающих производств и оптовой торговли. Такие данные приводятся в мониторинге Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике РФ по итогам января-июля 2016 года».

Александр Куприн. Металлургический завод. 1930

После последовательного трехмесячного замедления экономического спада, годовые темпы снижения ВВП в июле вновь ускорились. ВВП в июле оказался ниже прошлогоднего на 0,7%, после — 0,6% в мае и — 0,5 в июне. По данным МЭР, за 7 месяцев 2016 года ВВП сократился на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.