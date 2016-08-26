Красногорск, 26 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В эпидсезоне 2015−2016 гг. в Московской области доля гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) составила 93,7%. Наиболее часто этими заболеваниями болели дети от 3-х до 6-ти лет и школьники. Чтобы снизить процент заболеваемости, специалисты советуют жителям области проходить вакцинацию. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Подмосковью.

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«Опыт России и других стран свидетельствует, что наиболее эффективным и экономически доступным средством борьбы с массовыми инфекциями является вакцинопрофилактика. Это обеспечивало защиту значительной части населения из групп риска заражения и осложнения течения заболеваний гриппом», — отмечают специалисты ведомства.

За счёт средств Федерального бюджета осенью этого года будут вакцинированы все группы повышенного риска: дети, учащиеся, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, работники транспорта, работники коммунальной сферы, взрослые старше 60 лет, беременные женщины, военнослужащие и жители области с хроническими заболеваниями.

«Целью вакцинации при использовании существующих гриппозных вакцин является не ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и смертности прививаемых контингентов от гриппа, и особенно от его осложнений — обострений сердечно — сосудистых и лёгочных заболеваний, а также другой хронической патологии» — пояснили в Роспотребнадзоре, отметив, что в этом году в области будут использоваться вакцины отечественного производства — Совигрипп, Гриппол, Гриппол +.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, По словам главного терапевта Подмосковья Натальи Саниной, в 2016 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,5 млн человек.

«В прошлом году грипп имел достаточно тяжелое течение. Обычно периоды наибольшей заболеваемости разные каждый год, но в целом это — декабрь, январь. В прошлом году мы столкнулись с вирусом H1N1 и его осложнениями и научились успешно бороться с этими осложнениями. Вторая волна — март, апрель и она тоже не менее опасна. Хотелось, чтобы все понимали, что если люди вакцинируются, у них сохраняется хороший иммунитет как для первой волны гриппа, так и для второй», — заявила Санина корреспонденту ИА REGNUM.