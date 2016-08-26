Москва, 26 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Реальные располагаемые доходы населения РФ в июле снизились на 7% в годовом выражении, достигнув показателя апреля 2016 года. Такие данные приводятся в мониторинге Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике РФ по итогам января-июля 2016 года».

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Сокращение реальных располагаемых доходов в июле оказалось на уровне апреля текущего года — максимального снижения, зафиксированного в этом году (-7% в годовом выражении). Как следствие, сокращение доходов за январь-июль текущего года увеличилось до 5,3% к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в материалах.

Вместе с тем, по данным Минэкономразвития, реальная заработная плата работников в июле выросла на 0,6% относительно июля прошлого года, демонстрируя рост третий месяц подряд. В целом за январь-июль реальная заработная плата сохранилась на уровне аналогичного периода 2015 года.