Москва, 26 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Совфеде сомневаются в создании общей европейской армии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа. «Сама возможность реализации этой идеи на фоне известного референдума в Великобритании представляется в настоящее время достаточно сомнительной», — заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

James Avery Немецкие военнослужащие

«Европейскому Союзу впору думать о своем сохранении, а не о новых формах интеграции», — считает сенатор.

Он напомнил, что идея создания общей европейской армии не нова: в марте 2015 года она активно обсуждалась с подачи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. «Пытаясь реанимировать ее, премьер-министры Венгрии и Чехии Виктор Орбан и Богуслав Соботка обошли самый главный вопрос: общая европейская армия мыслится ими в качестве дополнения к НАТО или вместо Североатлантического альянса? Ответ на этот вопрос и будет определять позицию России», — говорит Клинцевич.

Европейский Союз должен обсудить создание общей европейской армии, заявили премьер-министры Венгрии и Чехии Виктор Орбан и Богуслав Соботка на брифинге перед началом встречи глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. «Мы должны обсудить вопрос создания общей европейской армии, — сказал Соботка. — Европа нуждается в лучшем сотрудничестве, укреплении политики обороны и безопасности».