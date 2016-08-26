Калуга, 26 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, состоялся торжественный приём главы городского самоуправления и городского головы Калуги, посвящённый предстоящему празднованию Дня города.

Пресс-служба городской Думы Калуги На День рождения Калуги съезжаются делегации городов-побратимов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, на праздник прибыли делегации из города-побратима Зуль, Москвы, Брянска, Липецка, Костромы, а также командование подводной лодки «Калуга».

Глава городского самоуправления Александр Иванов приветствовал гостей и поблагодарил за дружеский визит.

«Признательны, что вы откликнулись на приглашение посетить наш город во время празднования дня рождения Калуги, уверен, что у вас останется масса приятных впечатлений от всего увиденного в нашем городе, — отметил в своём выступлении Александр Иванов. — Особенностью нынешних торжеств является то, что сегодня мы отмечаем 645-летие нашего города, мы фактически вступаем в подготовительный период празднования 650-летия Калуги. Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о создании оргкомитета по подготовке к юбилею Калуги. Каждый последующий год ложится в копилку этого столь значимого для всех нас праздника».

Гости единодушно отметили позитивные изменения в облике Калуги — город похорошел и преобразился, стал более комфортным и благоустроенным. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил успехи Калуги в развитии экономики, промышленности и инновациях, а представители германского города Зуль выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

«Приятно, что на празднование 645-летия Калуги прибыли столь представительные делегации, — подчеркнул Александр Иванов, — в том числе из нашего города-побратима Зуль, с которым мы поддерживаем дружеские отношения уже около 50 лет. Нам есть что показать гостям, за последнее время были достигнуты немалые успехи в благоустройстве, развитии социальной инфраструктуры города, строятся новые и ремонтируются существующие детские сады, появились новые скверы, множество детских и спортивных площадок, тренажёрных комплексов, как видно, проведена значительная работа, и к Дню города Калуга получила немало подарков».