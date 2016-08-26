Ростов-на-Дону, 26 августа, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Ростовской области август 2016 года можно смело назвать самым жарким месяцем года. И причиной этому стал не столько установившийся зной, сколько событие последних дней лета. Голодовка горняков компании-банкрота «Кингкоул», безусловно, — одно из главных событий года.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Нерадивый собственник

Проблема с долгами перед горняками берет своё начало в конце 2012 года, когда группа компаний «Кингкоул» приобрела шахты «Алмазная», «Замчаловская», «Ростовская» и «Гуковская» на Дона с громогласным заявлением наладить производство на шахтах и занять лидирующие позиции на рынке угля в ЮФО. Но не прошло и года, как компания начала претерпевать трудности. Впоследствии и вовсе «Кингкоул-Юг» объявляет о своём банкротстве. Оказалось, что гендиректор компании задолжал работникам миллионы рублей, а затем и вовсе самоустранился от решения проблемы и не предпринял никаких мер по оздоровлению финансовой ситуации на подшефных предприятиях.

Осенью 2015 года в отношении гендиректора Владимира Пожидаева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 145 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и других выплат руководителем организации, совершенные из личной заинтересованности). Следствие считает, что собственник группы компаний применял такую схему расчетов, которая привела к росту долгов предприятий до 1 млрд руб., а средства, поступавшие на счет компании с 2013 года, Пожидаев использовал в личных целях.

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В итоге задолженность по пенсионным отчислениям составила более 380 млн рублей, перед ресурсоснабжающей организацией ГК «ТНС-энерго» — свыше 38 млн рублей, по заработной плате 2130 работникам за период, превышающий пять месяцев, в размере более 129 млн рублей. Также действия собственника приостановили работу шахт.

В августе Владимира Пожидаева арестовали, так как он пытался скрыться от правосудия.

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Точка кипения

Первые митинги горняков «Кингкоул» в Ростовской области начались в феврале. Проблемную тему тогда подняли на федеральном уровне, были проведены встречи с шахтёрами, но выплат не последовало. Пострадавшие от действий нерадивого собственника работники предприятий продолжили серию пикетов с требованием погасить долги по зарплате и выдать пайковый уголь в мае и июне. Наиболее сложная ситуация, говорят шахтёры, сложилась в Гуково, так как в городе почти негде работать. Общественная работа, которую предлагают в качестве помощи власти, их не устраивает из-за низкой оплаты труда.

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В августе горняки Гуково и Зверево пошли на крайнюю меру — объявили голодовку. В акции протеста принимают участие 64 человека, ещё 80 шахтёров планируют присоединиться к инициативной группе в ближайшие дни. Бастующие не хотят частичного погашения долгов, а требуют полного расчёта.

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Реакция властей

Региональные власти незамедлительно отреагировали на акцию протеста. На следующий день с шахтёрами встретился донской губернатор Василий Голубев, объявивший о начале выплат горнякам. Так как из резервного фонда региональной казны средства на погашение долгов выделить нельзя, выплаты в общей сумме до 50 млн рублей будут проходить через ОАО «Региональная корпорация развития». Это первый этап решения накопившейся проблемы. Механизм использования средств областного бюджета пока прорабатывается.

По данным областного правительства, в регионе насчитывается более 2 тыс. пострадавших от действий гендиректора ООО «Кингкоул» горняков, общий долг перед шахтёрами превышает 300 млн рублей. Решить проблему в полном объеме с помощью реализации имущества не удастся. Мало того, на ликвидацию четырех шахт требуется около 2 млрд рублей. Средств на это также нет.

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Прокурорский контроль

Прокуратура Ростовской области держит на контроле ситуацию, связанную с соблюдением прав шахтеров в Гуково. Также сотрудники надзорного органа регулярно встречаются с участниками акции протеста, организована работа открытой приемной. Ни один вопрос без внимания не остается.

Особое внимание уделено оказанию неотложной медицинской помощи голодающим шахтёрам в случае необходимости. Также бригады медиков должны обследовать участников голодовки по месту их проживания. Две женщины уже обратились к врачам за помощью и вышли из голодовки по состоянию здоровья.

Посильная помощь

На этой неделе стало известно о том, что донские следователи добились погашения долгов по зарплате горнякам за 2013−2015 годы. Сумма составила 50 млн рублей. В рамках расследования было допрошено более тысячи человек, потерпевшими признаны более 600 шахтеров. На имущество обвиняемых был наложен арест, изъята вся финансовая документация.

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25 августа первые 38 шахтёрам компании-банкрота удалось частично погасить долги. Работа по формированию списков пострадавших продолжается. По информации донского правительства, из 2240 работников уже почти 1900 человек предоставили свои реквизиты для перечисления средств. Это 1216 сотрудников ОАО «УК Алмазная», 409 работников ОАО «Замчаловский антрацит» и 237 шахтеров ЗАО «Ростовгормаш». Данные переданы в министерство труда и социального развития региона.