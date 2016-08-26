Захватчика банка в Москве арестовали до 24 октября
Москва, 26 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум.
Пресненский суд оставил под арестом на два месяца захватчика банка в центре Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Арам Петросян обвиняется в захвате заложников.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил Арама Петросяна под арестом на два месяца, до 24 октября», — заявили в пресс-службе.
В суде отметили, что обвиняемый признал вину.
Изначально суд был назначен на 10 часов, но время перенесли, так как обвиняемого доставили в Пресненский районный суд только в 10:30.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2016 года, обанкротившийся бизнесмен Арам Петросян угрожал взорвать здание банка «Citibank» на Большой Никитской улице в Москве. В заложниках у пожилого мужчины находились четыре человека. Позже злоумышленник освободил заложников и сдался полиции. Бомба, которой он угрожал взорвать здание, оказалась муляжом. На допросе Петросян заявил, что убивать никакого не собирался, а хотел только привлечь внимание общественности к своей проблеме.