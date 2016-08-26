Симферополь, 26 августа, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В Крыму в районе мыса Айя налетела на мель и утонула прогулочная яхта. Её капитан подал сигнал SOS на общегражданском радиоканале, сигнал принял экипаж пограничного сторожевого катера погрануправления ФСБ России. Пограничники сняли пассажиров с тонущего судна и доставили на берег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 августа в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ Сторожевой катер

«Капитан терпящей бедствие прогулочной яхты тревожно сообщал в радиоэфире, что в районе мыса Айя он налетел на мель, и его судно с тремя пассажирами на борту идет ко дну, — рассказали в погрануправлении. — Командир сторожевика отдал приказ взять курс в район крушения. В место указанных координат пограничники прибыли в течение 10 минут. К этому времени скоростная яхта почти полностью ушла под воду».

В ведомстве также сообщили, что ЧП случилось 24 августа около 17:45. Поисково-спасательная операция прошла «в экстремальных условиях при сильных порывах ветра вблизи навигационных опасностей», капитан и пассажиры яхты были подняты на борт и доставлены в Балаклавскую бухту, где отказались от медицинской помощи. Пограничники передали спасённых сотрудникам МЧС.