Москва, 26 августа, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Введение курортного сбора позволит регионам существенно снизить нагрузку на свои бюджеты, которые они несут из-за необходимости модернизации туристической инфраструктуры. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 августа первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя возможное введение регионами курортного сбора.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж Генрих Оганисян. 1963. СССР Наталья Фатеева и Андрей Миронов в сцене из фильма «Три плюс два»

«Туристические сборы действуют во многих странах или даже отдельных муниципалитетах за рубежом. Судя по планам, сборы будут небольшими. Возьмем для примера огромный Крым, где планируется нарастить число туристов до 7 млн человек. При сборе в 100 рублей в сутки с человека это принесет огромную сумму, при этом средства будут попадать не в бюджет напрямую, а поступать в специальный фонд», — отметил он.

Регионы смогут дополнительно получать сотни миллионов рублей в год, которые будут направлены на поддержание и развитие необходимой туристической инфраструктуры, прогнозирует Сигал. «Это позволит существенно снизить нагрузку на бюджет, так как часть расходов на модернизацию и создание туристической инфраструктуры будет финансироваться за счет подобного сбора. Да и у региона появится больше стимулов наращивать число туристов, делать регион привлекательнее», — полагает эксперт.

При этом технические вопросы, связанные с непосредственной уплатой сбора, стоит проработать отдельно, считает Сигал. «Его легко собирать в том случае, если человек селится в отель или санаторий, но взимать его с тех, кто отдыхает с палаткой или в доме на колесах, будет непросто. А нагрузку на инфраструктуру такие отдыхающие все равно создают», — подчеркнул эксперт.

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Президент РФ поддержал введение регионами с санаторно-курортными комплексами курортного сбора.